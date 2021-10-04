Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова провела прямий ефір з пластичним хірургом
Як повідомляє Politeka.net, Молода дружина відомого українського виконавця Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка нещодавно народила сина, несподівано заговорила про пластику грудей. Блогерка провела прямий ефір з відомим пластичним хірургом з яким обговорила маммопластику після грудного вигодовування.
В ході спільного ефіру лікар відповів на питання і самої Катерини, і її передплатників щодо пластики грудей. Говорили і на інші теми, пов'язані з пластичною хірургією.
"Маммопластика після грудного вигодовування. Ефір з пластичним хірургом Дмитром Слоссером", - підписала публікацію Репяхова.
Екс-чоловік Ані Лорак повторив екстремальне побачення, але вже з новою коханою: "З Кароліною теж є таке..."
Українцям заборонять повертати в магазини нові групи товарів: озвучено список
Канікули та додаткові вихідні: у МОН назвали, коли школярі відпочиватимуть
"Холостяк" Добринін злітав у Париж з дружиною та сином й приголомшив заявою: "Прийшов час і вам..."
Трагічно закінчилося життя відомого актора-красеня: "Доля так жорстоко обійшлася з ним"
Нагадаємо, Віктор Павлік пригрозив молодій дружині Каті розлученням: "Доведеться вам терпіти".
Як повідомляла Politeka, Молода дружина Віктора Павлика зізналася, чому тільки зараз показала сина:"У пристріт та іншу дурницю...".
Також Politeka писала, що Незадоволена життям Молода дружина Віктора Павлика різко відповіла на закиди: "Все-то ви знаєте...".