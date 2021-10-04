Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова провела прямий ефір з пластичним хірургом

Як повідомляє Politeka.net, Молода дружина відомого українського виконавця Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка нещодавно народила сина, несподівано заговорила про пластику грудей. Блогерка провела прямий ефір з відомим пластичним хірургом з яким обговорила маммопластику після грудного вигодовування.

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В ході спільного ефіру лікар відповів на питання і самої Катерини, і її передплатників щодо пластики грудей. Говорили і на інші теми, пов'язані з пластичною хірургією.

"Маммопластика після грудного вигодовування. Ефір з пластичним хірургом Дмитром Слоссером", - підписала публікацію Репяхова.

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