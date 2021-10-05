Співачка Оля Полякова зворушила серією знімків з особистого архіву і теплим зверненням до молодшої дочки Аліси
Так, 37-річна суперблондинка відзначає 5 жовтня день народження спадкоємиці. Зірка зробила свіжий пост у себе в мікроблозі в Instagram, емоційно привітавши дівчинку з 10-річчям, передає Politeka.net.
"Перший ювілей у Алісочки! 10, Моя Амазонка! Така унікальна, смілива, чесна, безстрашна, гуморна, талановита дівчинка! Ти як вітер, непередбачувана і свіжа, здатна своєю силою перевернути все на своєму шляху, завжди, з раннього дитинства знаєш чого хочеш, і інше не пропонувати)) Щоб зробити ці фото, треба було зробити 1000, з обличчям, яке не схвалило б суспільство))) Але я схвалюю і люблю будь-яку твою "рожицу", бо в них вся ти - непокірна, творча, і самобутня!! Люблю тебе мій улюблений Валерчик😂❤️💋", - звернулася до доньки Полякова.
На кадрах Аліса позувала в основному в їхньому сімейному маєтку, що знаходиться в 80 км від Києва на півострові. Дівчинка показала свою "дику вдачу", кривляючись на знімках і доводячи маму "до сказу".
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Публіка кинулася вітати дитину і її зіркову маму:
"100% Амазонка❤️ з іменинницею!😘 "; "Ух, цей погляд🔥. Вітаємо! Нехай янгол-охоронець завжди буде поруч"; "неймовірна красуня росте 🔥❤️😍".
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