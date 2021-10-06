Фанатам показали кумедне відео з Олегом Винником і його "таємною дружиною" Таюне

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Олегу Виннику, опублікували кумедне чорно – біле відео, на якому можна побачити його в компанії головної музи - Таюне (Таїсія Сватко), яку називають "таємною дружиною артиста.

Як відомо, Таюне працює в колективі Винника і співає з ним на бек-вокалі. Вони весь час виходять на сцену разом, що і породило чутки про те, що дівчина дружина "повелителя вовчиць". Сам Винник дуже тепло відгукується про Таїсії, проте не коментує своє особисте життя і роль бек-вокалістки в ній.

У ролику, який з'явився в мережі, все Змонтовано дуже динамічно і під веселу музику. На кадрах Олег Винник і Таюне можна побачити в різних образах і ситуаціях, вони виглядають дуже гармонійно і щасливо.

У підписі коментарях до відео користувачі почали обговорювати цю парочку: "Дуже. Класне відео. Супер", "Яка красуня, надихає на прекрасні хіти!", "Моя зайка", "Дуже позитивне відео. Молодець", "Красиво", "Які милі".

Нагадаємо, Олег Винник показав, хто робить його щасливим:"Ти – любов".

Як повідомляла Politeka, Олег Винник готується покинути Україну, що відомо: "Шалене кохання".

Також Politeka писала, що "Таємну дружину" Винника, про яку він замовчує, зняли в Європейському ресторані: як виглядає і відпочиває Таюне.