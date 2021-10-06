Колишній цивільний чоловік Ірини Білик Дмитро Коляденко зізнався, чому так і не зміг офіційно одружитися на співачці.
Як передає Politeka.net, Ірина Білик нещодавно розлучилася зі своїм 5-им чоловіком Асланом Ахмадовим. До цього у неї були стосунки з популярними людьми - Дмитром Дікусаром, Дмитром Коляденком та іншими. Зараз Ірина Білик та Дмитро Коляденко зберігають дружні стосунки.
5 років Дмитро Коляденко та Ірина Білик були в цивільному шлюбі, але йому так і не вдалося одружитися з нею офіційно. На телеканалі Live шоумен розповів, чому так сталося.
"Щороку Я дарував їй кільця і робив їй пропозиції. Вона ці кільця брала, а заміж не виходила", — зізнався шоумен.
Трагедія в родині Кіркорова, батько артиста зважився розповісти подробиці: "Встигли дати їй ім'я"
Син Потапа і Горової розповів про себе правду, яку знають тільки близькі: "Насправді я..."
Осадча з дитиною на руках вибачилася перед українцями за скандал з поліцією: "Інших варіантів не було"
Переможцю "Голосу країни" Сасанчину різко стало погано, приїхала швидка: вагітна наречена повідомила подробиці
Переможця Холостячки зі Златою Огневич "розгадали" задовго до фіналу: "Красиво виглядають"
Він розповів, що дарував їй і золоту каблучку, і діамантову, і олов'яну і робив це щороку.
"Вона кільця не брала, і я їй дав кличку, сказати вам? Я її називав "Іра-динамо", — посміявся Дмитро Коляденко.
На телеканалі показали момент, коли Дмитро робив Ірині Білик пропозицію прям на сцені. Він додав, що це дуже дороге кільце з діамантами. Але у відповідь співачка сказала: "Мені треба подумати".
Однак, Ірині Білик сподобалося інше кільце, без діамантів, це було олов'яне кільце з ангелами.
"Вона дуже любить ангелів. Це кільце я пам'ятаю, це було її найулюбленіше. При тому, що в Ірини багато діамантів, золотих кілець... Але ось це олов'яне з янголятами, це її найулюбленіше кільце на світі. Їй не потрібні ні Діаманти, ні золото", - розповів Дмитро Коляденко.
Нагадаємо, що після стосунків з Дмитром Коляденком, Ірина Білик вийшла заміж за популярного хореографа Дмитра Дікусара.
Раніше повідомлялося, 51-річна Білик після нового розлучення возз'єдналася з двома екс-коханими одночасно: "Ох, Ірина..."
Також, на Ірину Білик напали під час зйомок популярного шоу, з'явилися кадри: "Звідки ти взявся?"
Politeka розповідала, Білик виконала мрію екс-чоловіка Коляденка і розповіла про розлучення з Ахмадовим: "Як к Радянському Союзі"