Колишній цивільний чоловік Ірини Білик Дмитро Коляденко зізнався, чому так і не зміг офіційно одружитися на співачці.

Як передає Politeka.net, Ірина Білик нещодавно розлучилася зі своїм 5-им чоловіком Асланом Ахмадовим. До цього у неї були стосунки з популярними людьми - Дмитром Дікусаром, Дмитром Коляденком та іншими. Зараз Ірина Білик та Дмитро Коляденко зберігають дружні стосунки.

5 років Дмитро Коляденко та Ірина Білик були в цивільному шлюбі, але йому так і не вдалося одружитися з нею офіційно. На телеканалі Live шоумен розповів, чому так сталося.

"Щороку Я дарував їй кільця і робив їй пропозиції. Вона ці кільця брала, а заміж не виходила", — зізнався шоумен.

Він розповів, що дарував їй і золоту каблучку, і діамантову, і олов'яну і робив це щороку.

"Вона кільця не брала, і я їй дав кличку, сказати вам? Я її називав "Іра-динамо", — посміявся Дмитро Коляденко.

На телеканалі показали момент, коли Дмитро робив Ірині Білик пропозицію прям на сцені. Він додав, що це дуже дороге кільце з діамантами. Але у відповідь співачка сказала: "Мені треба подумати".

Однак, Ірині Білик сподобалося інше кільце, без діамантів, це було олов'яне кільце з ангелами.

"Вона дуже любить ангелів. Це кільце я пам'ятаю, це було її найулюбленіше. При тому, що в Ірини багато діамантів, золотих кілець... Але ось це олов'яне з янголятами, це її найулюбленіше кільце на світі. Їй не потрібні ні Діаманти, ні золото", - розповів Дмитро Коляденко.

Нагадаємо, що після стосунків з Дмитром Коляденком, Ірина Білик вийшла заміж за популярного хореографа Дмитра Дікусара.

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