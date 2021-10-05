Відома українська співачка Тіна Кароль вразила чуттєвим чином з нової фотосесії в світлих тонах.

Артистка показує в Instagram багато кадрів зі зйомок і постановочні фото зі своїх останніх фотосесій. Причому зірка не відмовляється від інтриги.

Зовсім скоро Кароль випустить новий кліп і готує нові композиції, тому почала публікувати моменти з роботи над оновленнями в своєму репертуарі. Цього разу Тіна Кароль поділилася серією чуттєвих фото зі зйомки в світлих тонах.

"Прекрасного і ніжного дня" - пише в підписі Тіна.

На фото зірка позувала з нюдовим макіяжем, звичною зачіскою з "морськими хвилями" і в білій сукні з прозорим низом, нагадавши фанатам наречену. Таким чином артистці ще вдалося привернути увагу до фігури, яку вона з радістю продемонструвала.

Також під схожими кадрами Кароль написала: "невичерпне джерело натхнення - наша взаємність. Ви готові до нового альбому? Який він буде, як думаєш?".

Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію співачки:" дуже чекаємо, вже готові розривати всі платформи"," така ніжна, як наречена"," знаючи Тіну, можна очікувати чого завгодно"," заінтригувала"," сподіваюся буде лірика","дуже чуттєво".

Нагадавши, Дан Балан відповів на провокаційні питання, не забувши про Кароль: "так, трохи".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль натякнула, чи є у неї коханий чоловік: "багато змінилося...".

Також Politeka писала, що Кароль в шкіряному вбранні несподівано з'явилася в компанії відомого співака:"Молода кров".