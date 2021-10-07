Відомий Молдавський гуморист Іван Люленов в останньому інтерв'ю торкнувся багато особистих і цікавих тем.

Популярний Молдавський артист, зірка "Ліги Сміху" Іван Люленов після вильоту в першій ефірі "Танців з зірками" встиг дати інтерв'ю для шоу "ЖВЛ" , де підняв кілька особистих тем. Так, артист встиг розповісти і про особисте життя, і про творчий шлях.

В ефірі Іван Люленов розповів, як склалися його стосунки з українською співачкою Олею Поляковою після того, як вони за сценарієм поцілувалися в губи на сцені. За словами Люленова, після цього вони з Поляковою продовжують час від часу спілкуватися.

"Мені найбільше сподобався на зйомках поцілунок з Поляковою. Це я придумав. Інші сміялися, сумнівалися-чи вийде? Але вийшло прикольно". За словами молодої людини, він не раз говорив з Ольгою і вони підтримують дружнє спілкування.

Раніше Іван вирішив відповісти на запитання фанатів у своєму іронічному стилі, зокрема, він заявив, що збирається підкорювати вокальне шоу "Голос країни". "Хочу на голос піти. Треба десь ще злетіти в першому ефірі", - відповів комік.

Також Люленов відповів на питання про свою участь в "Танцях з зірками". Так, серед іншого, артист зазначив, що не хоче повертатися на проект, навіть якщо продюсери знайдуть якийсь спосіб це зробити.

Нагадавши, Люленов важко переживає виліт з "Танців з зірками " і образився на" Квартал 95": "не розумію...".

Як повідомляла Politeka, Люленов після вильоту з " Танців з зірками "висловився про образу на Кухар і суддів:" як виявилося...".

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