Відомий Молдавський гуморист Іван Люленов в останньому інтерв'ю торкнувся багато особистих і цікавих тем.
Популярний Молдавський артист, зірка "Ліги Сміху" Іван Люленов після вильоту в першій ефірі "Танців з зірками" встиг дати інтерв'ю для шоу
В ефірі Іван Люленов розповів, як склалися його стосунки з українською співачкою Олею Поляковою після того, як вони за сценарієм поцілувалися в губи на сцені. За словами Люленова, після цього вони з Поляковою продовжують час від часу спілкуватися.
"Мені найбільше сподобався на зйомках поцілунок з Поляковою. Це я придумав. Інші сміялися, сумнівалися-чи вийде? Але вийшло прикольно". За словами молодої людини, він не раз говорив з Ольгою і вони підтримують дружнє спілкування.
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Раніше Іван вирішив відповісти на запитання фанатів у своєму іронічному стилі, зокрема, він заявив, що збирається підкорювати вокальне шоу "Голос країни". "Хочу на голос піти. Треба десь ще злетіти в першому ефірі", - відповів комік.
Також Люленов відповів на питання про свою участь в "Танцях з зірками". Так, серед іншого, артист зазначив, що не хоче повертатися на проект, навіть якщо продюсери знайдуть якийсь спосіб це зробити.
Нагадавши, Люленов важко переживає виліт з "Танців з зірками " і образився на" Квартал 95": "не розумію...".
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