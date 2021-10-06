Молода дружина виконавця Віктора Павліка Катерина Репяхова поділилася подробицями сімейної драми.

Як повідомляє Politeka.net, блогерка і молода дружина відомого артиста Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка нещодавно народила сина музиканту, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася в сторіс архівними фото і розповіла про сімейну драму.

Виявилося, Катя росла без батька, він пішов з сім'ї, коли майбутній дружині Віктора Павліка було всього 11 років. Дівчина показала миле дитяче фото, на якому маленька вона сидить на руках у тата.

"Дуже багато питань про мого тата. Тато пішов від нас, коли мені було 11 років. І я вдячна йому за це дуже. Я росла в спокійній обстановці з мамою. У моєму житті тато був до першого курсу. В цілому мій тато оступився і пропав. Він не наркоман і не алкоголік. Просто йому не варто було своїх дітей вважати ворогами", - розповіла Репяхова в сторіс.

Також Катерина опублікувала фото, на якому вона позує разом зі старшими братом і сестрою. "Мій тато багато втратив, не спілкуючись зі своїми трьома чудовими дітьми", - підписала цей кадр блогерка.

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