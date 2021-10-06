Переможниця третього сезону шоу "Голос країни" Анна Ходоровська прийшла на "Співають всі".

Як пише Politeka.net, у 2013 році перемогу в третьому сезону шоу "Голос країни" отримала тоді ще 19-річна "вихованка" Олександра Пономарьова Анна Ходоровська.

Після проєкту дівчина не записала альбом, в основному давала сольні кавер-концерти та грала в мюзиклах.

Нещодавно дівчина вирішила повернутися на телеекрани та прийшла на шоу "Співають всі" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Я дуже хочу признання людей. Воно мені необхідне", - сказала Анна.

Так, 27-річна Ходоровська виконала пісню однієї із суддів шоу Таяни "Фантастична жінка". Як результат, переможниця "Голосу країни" отримала 87 балів, що не дозволило їй потрапити до фіналу.

"Я в захваті від Вас та від Вашого виконання, але я спеціально не встала, для того щоб сказати Вам: "Не ходіть більше на вокальні шоу, бо ви вже зірка. Розумієте? Поки Ви тут, сцени для вас закриті. Будь ласка, співайте свій власний матеріал, свої власні пісні, бо ви так і залишитися одною з…", - сказала співачка Монро.

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