Переможниця третього сезону шоу "Голос країни" Анна Ходоровська прийшла на "Співають всі".
Як пише Politeka.net, у 2013 році перемогу в третьому сезону шоу "Голос країни" отримала тоді ще 19-річна "вихованка" Олександра Пономарьова Анна Ходоровська.
Після проєкту дівчина не записала альбом, в основному давала сольні кавер-концерти та грала в мюзиклах.
Нещодавно дівчина вирішила повернутися на телеекрани та прийшла на шоу "Співають всі" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
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"Я дуже хочу признання людей. Воно мені необхідне", - сказала Анна.
Так, 27-річна Ходоровська виконала пісню однієї із суддів шоу Таяни "Фантастична жінка". Як результат, переможниця "Голосу країни" отримала 87 балів, що не дозволило їй потрапити до фіналу.
"Я в захваті від Вас та від Вашого виконання, але я спеціально не встала, для того щоб сказати Вам: "Не ходіть більше на вокальні шоу, бо ви вже зірка. Розумієте? Поки Ви тут, сцени для вас закриті. Будь ласка, співайте свій власний матеріал, свої власні пісні, бо ви так і залишитися одною з…", - сказала співачка Монро.
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