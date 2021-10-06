Популярний український співак Melovin (Костянтин Бочаров) відреагував на критику від Ілони Гвоздьової в "Танцях з зірками".

В останньому ефірі Ілона Гвоздьова сказала партнерці співака, що вона недостатньо професійна в танцях. За словами хореографа, на сьогоднішній день найслабшою ланкою пари є недостатньо універсальна партнерка.

«На жаль. І це видно неозброєним оком», – сказала Ілона Гвоздьова про Лізу Русиної. Співак під час індивідуального інтерв'ю за лаштунками також мовчати не став І відповів на висловлювання.

"Хто це така, скажіть? Ну хто? Ми таких не знаємо, і газет не читаємо» - віджартувався молодий чоловік з приводу слів критики його виступу.

"Слава Богу, ми слухаємо авторитетів, думка яких нам важлива. Ми із задоволенням послухаємо Влада Яму, Максима... Ну один раз виграти "танці» і вважати, що ти танцюєш краще за інших не зовсім правильно" - також висловилася Єлизавета, партнер співака.

Відзначимо, Melovin, який цього літа на сцені музичного фестивалю зробив гучний камін-аут, зізнавшись, що йому подобаються і хлопці і дівчата, сильно змінився з початку своєї активної творчої діяльності.

Нещодавно на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували два знімки Кості, на яких показали, як змінилася його зовнішність за шість років.

Нагадавши, Melovin з партнеркою по "Танцях з зірками" розлютили Ілону Гвоздьову: "жалюгідна подоба"

Як повідомляла Politeka, Melovin з " Танців з зірками "з'явився в компанії світловолосої красуні:"у мене дар мови пропав".

Також Politeka писала, що Кухар вирішила підколоти Melovinа побільше, відповідь співака не змусила себе чекати:"не урыл, а закопав".