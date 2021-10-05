Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова, похвалилася ідеальною розтяжкою, видно, що навички гімнастки вона абсолютно не розгубила.

Даша Ульянова з дитинства займалася гімнастикою, заробивши в результаті майстра спорту, пише Politeka.net. Великих висот у спортивній кар'єрі домогтися їй не вдалося, але при ній залишилися її неймовірна гнучкість і розтяжка.

Зараз красуня з гордістю демонструє свою фігуру і професійні вміння в Instagram.

Так, на фото в сторіс Даша Ульянова повторила знаменитий трюк актора Жан-Клод Ван Дамма, де він сідає на шпагат, спираючись на дві вантажівки.

Дівчина розтягнулася також у шпагаті між двох машин. Підкреслимо, що це фото-спогад 5 жовтня 2020 року.

Зазначимо, Даша Ульянова отримала популярність після перемоги на шоу "Холостяк-10", проте вони розсталися з Максом Михайлюком практично відразу після завершення проекту.

Макс зізнався обраниці, що у нього був інтимний зв'язок з іншою учасницею проекту.

Даша пояснила, що вважає такий вчинок Макса зрадою, це принесло їй біль, і вона не змогла його пробачити.

Зараз Макс Михайлюк будує стосунки з моделлю Дашою Хлистун, яка нещодавно від нього народила.

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