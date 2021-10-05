Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова, похвалилася ідеальною розтяжкою, видно, що навички гімнастки вона абсолютно не розгубила.
Даша Ульянова з дитинства займалася гімнастикою, заробивши в результаті майстра спорту, пише Politeka.net. Великих висот у спортивній кар'єрі домогтися їй не вдалося, але при ній залишилися її неймовірна гнучкість і розтяжка.
Зараз красуня з гордістю демонструє свою фігуру і професійні вміння в Instagram.
Так, на фото в сторіс Даша Ульянова повторила знаменитий трюк актора Жан-Клод Ван Дамма, де він сідає на шпагат, спираючись на дві вантажівки.
Трагедія в родині Кіркорова, батько артиста зважився розповісти подробиці: "Встигли дати їй ім'я"
Канікули та додаткові вихідні: у МОН назвали, коли школярі відпочиватимуть
Переможцю "Голосу країни" Сасанчину різко стало погано, приїхала швидка: вагітна наречена повідомила подробиці
Переможець "Голосу країни" і його вагітна наречена не можуть жити у подарованій квартирі: "Вмираю від болю"
Ксенія Мішина показала з ким живе після розриву з Еллертом: "Я люблю тебе"
Дівчина розтягнулася також у шпагаті між двох машин. Підкреслимо, що це фото-спогад 5 жовтня 2020 року.
Зазначимо, Даша Ульянова отримала популярність після перемоги на шоу "Холостяк-10", проте вони розсталися з Максом Михайлюком практично відразу після завершення проекту.
Макс зізнався обраниці, що у нього був інтимний зв'язок з іншою учасницею проекту.
Даша пояснила, що вважає такий вчинок Макса зрадою, це принесло їй біль, і вона не змогла його пробачити.
Зараз Макс Михайлюк будує стосунки з моделлю Дашою Хлистун, яка нещодавно від нього народила.
Нагадаємо, переможниця" Холостяка " Ульянова перебралася жити на розкішну яхту
Також Politeka писала, переможниця" Холостяка " Ульянова в панчохах похвалилася ідеальною розтяжкою
А ще Politeka повідомляла, що переможниця" Холостяка " Ульянова з ідеальним макіяжем звернулася до українців