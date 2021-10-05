Учасники шоу "Україна має талант" вийшли на сцену і своїми вміннями довели суддів Ксенію Мішину і Євгена Кота до сліз.

Як передає Politeka.net, шоу "Україна має талант" вже з'явилося на телеекранах. Канал "СТБ" повністю поміняв суддівський склад. Новими суддями стали відомий телеведучий Сергій Притула, актриса Ксенія Мішина і хореограф Євген Кот. Також, варто відзначити, що новим ведучим шоу став Григорій Решетник.

Так, цього разу Євген Кот опублікував нове промо-відео до початку нового сезону шоу "Україна має талант" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). На кадрах учасники виходять на сцену і розповідають про те, що в повній темряві вони будуть створювати ліхтариками сюжети.

"Ніколи не думав що малювання може викликавши у мене така емоції! Вже скоро!" —, заінтригував Євген Кот.

У якийсь момент виступу, судді шоу - Ксенія Мішина і Євген Кот не можуть стримати сліз.

Нагадаємо, вже 26 жовтня відбудеться прем'єра шоу "Україна має талант".

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