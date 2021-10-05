Чоловік Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес здивував зовнішністю на новому фото, українського співака порівняли з лідером групи Måneskin.

Як пише Politeka.net, знімок, який з'явився на сторінці Дантеса в Instagram, викликав бурхливу реакцію. (Щоб подивитися-проскролльте вниз).

Володимир Дантес позував у дверях гримерки. Схожість з вокалістом італійської рок-групи Måneskin Даміано Давидом йому надав характерний макіяж.

"Хотів написати лонгрид. А потім подумав: "хто буде читати текст, в якому немає відповіді на питання: Чому я в такому вигляді?)»,- зазначив Дантес.

Фото розбурхало користувачів мережі.

"Даміано?", "Теж відразу так подумала", "я теж, прям, як тільки побачила Така, про Даміано, потім дивлюся, а це Дантес", "Прям Maneskin", "фіга ти на Даміано схожий", "Офігеть як схожі", "УХ відчуваю буде кліп вогненний!!!! Відсилочка до Damiano David, але у нього немає таких вусів як у DANTES", "Даміано, це ти?", "Ну чим не Даміано Давид?)", "Під соліста Maneskin косиш?", "Maneskin по-українськи", - пишуть в коментарях.

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