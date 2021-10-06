"Холостяк" Михайло Заливако показав пристрасні кадри на мосту у Венеції з переможницею проекту Ганною Богдан.

Як передає Politeka.net, Михайло Заливако є підприємцем з Харкова, він відомий як учасник 11-ого сезону шоу "Холостяк". Там вони познайомилися з колишньою дружиною Андрія Богдана - Ганною Богдан. Зараз Михайло та Анна зустрічаються.

Так, цього разу на своїй сторінці в Instagram Михайло Заливако опублікував нове відео. На кадрах він показує пам'ятки міста Венеція, який знаходиться в Італії. Туди він відправився зі своєю обраницею Ганною Богдан і другом.

"А далі коротко про наш день у Венеції", - заінтригував Михайло Заливако.

На одному з кадрів він показав, як вони з Ганною Богдан стоять на мосту над водою, і між будівель триматися за руки. У якийсь момент вони починають пристрасно цілуватися.

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