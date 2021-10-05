Відомий радіоведучий і головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін разом зі своєю дружиною Дашою Квітковою приміряв на собі маску.

Як передає Politeka.net, Микита Добринін є популярним ведучим. Він прославився своєю участю в шоу "Холостяк", де познайомився з Дашею квітковою, яка стала переможницею проекту. Незабаром вони одружилися та у них народився син Лев.

На цей раз Микита Добринін опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, "Холостяк" разом зі своєю дружиною Дашею Квітковою і сином Левом були нещодавно в Парижі, Франція. Вони вже встигли повернутися і зараз відпочивають від поїздки. Добринін показав, як вони розважаються вдома. По кадру видно, що вони лежать на ліжку, а на них спеціальні косметичні маски. "Холостяк" показує на своєму обличчі невдоволення.

"Коли відповів "так" на її пропозицію влаштувати вдома маскарад", — підписав фото Микита Добринін.

Шанувальники залишили подружжю безліч коментарів: "Милашки", "Красуні", "Потрібно завжди говорити - так", "Щось не дуже задоволені", "Швидше за все, Микита думав про щось інше", "Клас", "Супер".

Раніше повідомлялося, дружина "Холостяка" Добриніна зізналася в проблемах з чоловіком після пологів: "Сварки подвоїлися, тому..."

Також, дружина "Холостяка" Микити Добриніна заявила про серйозні образи на чоловіка: "Так нечесно!"

Politeka розповідала, "Холостяк" Добринін злітав в Париж з дружиною і сином і приголомшив заявою: "Прийшов час і вам..."