Відома модель Ліза Ястремська, яка перемогла на конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2020", показала новий кадр зі зйомок

Єлизавета часто показує в мережі різні образи, які їй подобаються. Причому Ястремська слідує єдиному стилю і не перетинає кордонів: акуратний макіяж, проста укладка і елегантний костюм або плаття ідеально гармонують один з одним.

Під новим фото, яке модель показала в Instagram, вона заговорила про обмеження.

"Не обмежуйте себе. Багато людей обмежують себе тим, на що, на їхню думку, вони здатні. Ви можете досягти таких висот, які дозволяє ваш розум. Пам'ятайте, ви можете досягти всього, у що вірите. Мері Кей Еш " - процитувала Єлизавета відомий вислів.

У мережі поспішили відповісти:

"Красуня 😍; Принадність❤; Чарівно 🕊; Белла!; Красиво і емоції такі видно; викрадачка сердець❤️; ви така прекрасна; обожнюю; чудова, як картинка; втілення ніжності».

Єлизавета після конкурсів краси встигла взяти участь в декількох різних проектах, знятися на шоу і навіть провести консультації для молодих дівчат, охочих підкорити індустрію краси.

Останнім часом Єлизавета вважає за краще не показувати фото з професійних фотосесій і рідко говорить про особисте життя. Однак в розділі Сторі в Instagram дівчина з легкістю демонструє свої тренування і косметичні процедури.

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