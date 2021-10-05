Зірка розповіла, як її здивували

Відома українська співачка Джамала, яка бере участь у шоу "Танці з зірками", показала, як тренується зі своїм партнером і розповіла, що її вразило.

Популярна артистка зараз бере участь у проекті "Танці з зірками", пише Politeka.net. Партнером Джамали став професійний танцюрист Антон Нестерко.

Зірка багато тренується, щоб в ефірі здивувати своїх шанувальників. Минулого разу перед співачкою постало нелегке завдання - їй довелося танцювати танго.

Джамала вирішила виконати танець з партнером наосліп. Обидва розіграли культову сцену з фільму "Запах жінки". У підсумку пара отримала 29 балів.

У нових сторіс Instagram Джамала розповіла, який діалог у неї стався з партнером під час підготовки до шоу.

"Я прийшла в паніці до Антона і кажу: "Я не люблю танго!", а він: "В сенсі? Ти що знаєш, що таке танго?",- написала артистка.

Вона відповіла, що для неї цей танець здався нудним.

"Загалом, якихось пару раз, і він розвіяв мої сумніви", - написала Джамала.

Зазначимо, співачка зазначила, що для ефірів важлива тема, під яку і підбирається образ. Зокрема. цього разу артистка виглядала блискуче з каре і в красивій сукні.

За словами Джамали, вона одягла перуку, а деякі подумали, що підстриглася.

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