Відома українська співачка Джамала, яка бере участь у шоу "Танці з зірками", показала, як тренується зі своїм партнером і розповіла, що її вразило.
Популярна артистка зараз бере участь у проекті "Танці з зірками", пише Politeka.net. Партнером Джамали став професійний танцюрист Антон Нестерко.
Зірка багато тренується, щоб в ефірі здивувати своїх шанувальників. Минулого разу перед співачкою постало нелегке завдання - їй довелося танцювати танго.
Джамала вирішила виконати танець з партнером наосліп. Обидва розіграли культову сцену з фільму "Запах жінки". У підсумку пара отримала 29 балів.
У нових сторіс Instagram Джамала розповіла, який діалог у неї стався з партнером під час підготовки до шоу.
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"Я прийшла в паніці до Антона і кажу: "Я не люблю танго!", а він: "В сенсі? Ти що знаєш, що таке танго?",- написала артистка.
Вона відповіла, що для неї цей танець здався нудним.
"Загалом, якихось пару раз, і він розвіяв мої сумніви", - написала Джамала.
Зазначимо, співачка зазначила, що для ефірів важлива тема, під яку і підбирається образ. Зокрема. цього разу артистка виглядала блискуче з каре і в красивій сукні.
За словами Джамали, вона одягла перуку, а деякі подумали, що підстриглася.
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