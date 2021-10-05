Відомий музикант Сергій Бабкін ошелешив зізнанням про пристрасть до алкоголю.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант Сергій Бабкін, який став тренером нового сезону "Ліги Сміху", поділився в Instagram своєю історією і зробив несподіване зізнання. Також артист опублікував чарівне фото з коханою дружиною Сніжаною, на якому його можна побачити з новою модною стрижкою.

Як виявилося, в молодості у Сергія була пристрасть до алкоголю. Але історія про його друзів, які швидко розгубилися після того, як музикант кинув пити. "Всіх я називав друзями - товаришів, колег, приятелів, знайомих. Я зараз говорю про своє минуле життя: про юнацтво, інститутський час, період з 2002 по 2007. Час був яскравий, спекотний, проходив в угарі", - зізнався Бабкін.

Він також розповів, що почав відмовлятися від алкоголю, коли зустрів Сніжану. Водночас кількість друзів різко зменшилася. "І тоді помітив, що більшість "друзів" кудись зникли, стали потихеньку відклеюватися. Мабуть, тому що пропав спільний інтерес, те, що нас пов'язувало", - згадує артист.

Також Сергій заявив, що зараз його єдиним другом є дружина Сніжана: "Мій найкращий, вірний, відданий, чесний друг – це моя Сніжана Бабкіна. Моя Сніжка".

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