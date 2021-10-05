Телеведуча Лілія Ребрик поділилася в мережі чарівними кадрами з презентації.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик, яка веде ранкове шоу на телеканалі "Україна", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня показала в мережі чарівні кадри з презентації, на яких з'явилася в елегантному образі.

Як видно, на знімках Лілія відображена в студії свого шоу. Перед камерою вона позує в красивому чорному платті середньої довжини з білими мереживними оборками. Цей наряд красиво підкреслив витончену фігуру і апетитні принади зірки. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото Ребрик розповіла про презентацію нового сезону свого шоу, а шанувальники тут же почали коментувати її новий образ: "Чудова. Захоплююся", "Красуня", "Лілія, ви просто шикарна. Дико люблю", "Ліля, жіночна, витончена леді!", "Богиня!", "Нереальна красуня", "Красуня", "Чарівна", "Тобі дуже личать сукні".

Нагадаємо, Лілія Ребрик хвалилася сімейними фото з красенем-чоловіком і двома доньками: "Дика сімейка".

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик показала ефектний образ в шкіряному костюмі для нової ролі: "З нетерпінням чекаю...".

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