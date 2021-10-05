Відомий український виконавець, "повелитель вовчиць" Олег Винник сколихнув мережу новими фотографіями на своїй сторінці в Instagram.
Як повідомляє Politeka.net, кадри викликали бурхливу реакцію в мініблозі артиста.
Олег Винник позував з маленьким іграшковим кошеням на плечі. Шанувальниці навіть помітили деяку схожість між "котиками".
"Поповнення в сімействі котячих", - підписані кадри.
Знімки розчулили прихильниць артиста.
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"Два котика на фото" «" які милі. Неможливо відірвати очі " «" Олежка, дуже мила фотка, ти наш улюблений принц«, " які очі!", "Такий милий котик», «це занадто мімішно", " таке миле і ніжне поповнення. Супер", " у вас такі очі. Не можу в них надивитися", - пишуть в коментарях.
Зазначимо, у Олега Винника є кіт. Артист раніше розповідав, що коли починає записувати чергову композицію, то його кіт завжди знаходиться поруч у студії.
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