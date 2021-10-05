То ось з ким відпочиває співачка

Народна артистка України, яка останнім часом живе в Росії, Ані Лорак, нещодавно поїхала в ОАЕ.

Як пише Politeka.net, нові кадри з 43-річною співачкою з'явилися в Instagram.

Лорак похвалилася вечерею в розкішному ресторані з запаморочливим видом.

При цьому співачка показала, хто склав їй компанію. У сторіс, де Лорак сміється поруч з чоловіком, відзначена сторінка Андрія Перепічки.

Як відомо, артистка родом з маленького містечка Кіцмань у Чернівецькій області Кароліна Куєк зробила успішну кар'єру під псевдонімом Ані Лорак.

У співачки є два брати: на два роки старше - Ігор, і на два роки молодше - Андрій Перепічка.

Зазначимо, перед візитом в ОАЕ Лорак відвідала Київ. Однак про свою поїздку вона промовчала в мережі. Артистка виступила на корпоративі в одному зі столичних ресторанів. Відповідні фото і відео з'явилися на фан-сторінках Лорак в Instagram.

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