Старша дочка-підліток співачки Олі Полякової вилила душу в соцмережі, поскаржившись українцям на свою проблему.

16-річна Маша повідомила в "сторіз" у себе в Інстаграм, що її сторінку в TikTok несподівано заблокували. Дівчина кілька місяців працювала над своєю популярністю в цій соцмережі, тому "вигнання" стало для неї ударом, передає Politeka.net.

Звістка про блокування збіглася з відвідуванням стоматолога, де доньці Поляковій видаляли зуб - так що, мабуть, їй було боляче подвійно, так що вона не втрималася і розридалася, записуючи "сторіз".

У своєму зверненні до українців Маша попросила їй допомогти повернутися у світ TikTok'а.

"Мені складно... Можете, будь ласка, залишати апеляцію, щоб мені розблокували TikTok! Підтримайте мене, будь ласка, просто реально це п***ць! Я довго працювала, я чотири місяці викладала кожен божий день відео і тут мене ось так обломити, ну... І так, я шепелявлю, тому що я буквально щойно вийшла з-під наркозу", - поділилася дівчина.

Раніше дочка Полякової зробила припущення, за що її вигнали: "Просто взяти і заблокувати за відео в спідниці, де нічого не видно. Спідниця трохи вище коліна. Це маячня".

Нагадаємо, старша дочка Полякової в сльозах повідомила про свою втрату: "Ну, за що?»

Як повідомляла Politeka, Полякова показала, в яку красуню перетворилася її молодша дочка: "Моя Амазонка!"

Також Politeka писала, що дочка Полякової засвітила розваги на річці з білявою красунею: "Ну крута"