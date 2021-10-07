Співачка Злата Огневич, яка стала новою "Холостячкою", почула нове одкровення від учасника шоу Вінченцо.

Так, побудувати відносини з українською співачкою намагається 31-річний ресторатор з Лондона Вінченцо Дулепа. Сам чоловік родом з Чернівців, але чотири роки тому він перебрався до Великобританії, де через деякий час він вирішив з колегою відкрити перший ресторан української кухні і це виявилося вигідним рішенням.

На індивідуальному спілкуванні під час побачення з Златою чоловік розповів про своє минуле і сімейні переживання. Злата запитала, чому він не може їй відразу довіритися.

"Я хочу зустріти людину, з якою проживу все своє життя. Вибудувати такі відносини. Просто я зі своєю дружиною, яку дуже сильно любив, був готовий життя віддати. Але вона мені сказала, що більше не любить мене. І я дуже важко це переживав. Намагався налагодити стосунки, запропонував сходити до психолога. Але все одно отримав відмову. Тоді довелося збирати себе по шматочках. Це поранило", - пояснив чоловік.

У мережі відреагували на спілкування Злати і Вінченцо: "головна слабкість будь - якого чоловіка-це жінка; він класний, просто так виглядає на ТБ; Типовий альфонс! Вінченсо і Ясько два розводили; його посмішка лякає; як ніби Ковтуненко в молодості)); як він мені віддає фальшю!; Златочка дуже красива дівчина, вибирати їй; Ну таке!!! Наречений, ну не фонтан!!!».

Раніше інший кавалер "Холостячки" провів романтичне побачення з нею, під час якого вийшов конфуз. Катаючись на мотоциклах, що було досить екстремально, у Злати все ніяк не все виходило, і вона почала жартома вередувати, після чого Андрій назвав її куркою.

"Це ти зараз курку включила?"–- запитав він у співачки під час побачення.

Вже в бекстейджі чоловік зазначив, що Злата просто прикололася, і він теж пожартував.

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