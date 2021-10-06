Ось це зміни!

Популярна співачка і суддя-детектив шоу "Маска" Ольга Полякова показала, як змінився її колега Андрій Данилко.

Як передає Politeka.net, нещодавно стало відомо про вихід другого сезону шоу"Маска". У ньому зірковими суддями-детективами стали Оля Полякова, Настя Каменських, Дзідзьо і Олег Винник. Також до них приєднався Андрій Данилко.

Цього разу Оля Полякова поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз проходять зйомки шоу "Маска", в мережі показують нових героїв. Оля Полякова на кадрах засвітила весь суддівський склад.

Варто відзначити, що співачка в екстравагантному образі, на ній леопардовий костюм і незвичайна зачіска. Також вона показала й інших членів журі.

Після вона переводить камеру на сидячого зліва Андрія Данилка, який моментально перетворюється.

"Андрійко, Дивись який ти у мене гарний", - сказала Оля Полякова.

Раніше повідомлялося, Оля Полякова в новому іміджі вразила появою з міні-Сердючкою: "Боже, яка вона..."

Також, Оля Полякова здивувалася власному перетворенню на шоу "Маска": "Дивіться, три пари..."

Politeka розповідала, Полякова в шкіряному вбранні, як у Дженніфер Лопес, вбила Dzidzio на зйомках "Маски": "Все зайве видно"