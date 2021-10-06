Популярна співачка і суддя-детектив шоу "Маска" Ольга Полякова показала, як змінився її колега Андрій Данилко.
Як передає Politeka.net, нещодавно стало відомо про вихід другого сезону шоу"Маска". У ньому зірковими суддями-детективами стали Оля Полякова, Настя Каменських, Дзідзьо і Олег Винник. Також до них приєднався Андрій Данилко.
Цього разу Оля Полякова поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз проходять зйомки шоу "Маска", в мережі показують нових героїв. Оля Полякова на кадрах засвітила весь суддівський склад.
Варто відзначити, що співачка в екстравагантному образі, на ній леопардовий костюм і незвичайна зачіска. Також вона показала й інших членів журі.
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Після вона переводить камеру на сидячого зліва Андрія Данилка, який моментально перетворюється.
"Андрійко, Дивись який ти у мене гарний", - сказала Оля Полякова.
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