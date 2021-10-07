Відома співачка Мішель Андраде відповіла на комплімент від шанувальників.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка, підопічна Потапа Мішель Андраде, яка стала ведучою тревел-шоу "Орел і Решка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в мережі яскравим кадром, на якому показала свій улюблений образ зі зйомок шоу.

Як виявилося, в Мішель зробила комплімент і поставили питання, на яке вона вирішила відповісти в сторіс, виклавши чарівне фото. "Дуже круто виглядаєш у Решці. Який твій улюблений образ", - написав хтось із фанатів співачці. На це вона відповіла: "Ууу, мені приємно". А також виклала фото, на якому позує у своєму улюбленому образі зі зйомок.

На знімку Андраде відображена в цікавій позі, і демонструє всім свою засмаглу шкіру. Перед камерою красуня з'явилася в джинсах і короткому чорному топі з об'ємними рукавами, цей наряд красиво підкреслив витончену фігурку співачки. Її волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі легкий макіяж.

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