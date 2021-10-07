Відомий виконавець Олег Винник не проти відпустити в сольне плавання свою бек-вокалістку Таюне.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Таюне (Таїсія Сватко), яку називають "таємною дружиною" Олега Винника, нещодавно презентувала сольну пісню "Подруга", яку їй написав сам "повелитель вовчиць". Виявилося, що Винник не проти відпустити свою бек-вокалістку в сольне плавання і навіть працює над репертуаром для неї.

Днями в мережі Таюне презентувала свою чергову сольну композицію" Подруга", яку Винник написав для неї під час карантину. З презентацією пісні дівчина прийшла на одну з радіостанцій, а Відео цієї події показали на одній з фан-сторінок, присвячених Таюне, в Instagram. У ролику можна побачити щасливу співачку, яка розповідає про свою нову пісню.

"Пісня вогонь, ви супер", "Дуже красива, трепетна пісня", "Чудова пісня! Ми завжди з Вами і наші серця б'ються з Вашим в унісон!", "Співаючий скарб", "Красуня", "Полюбила цю пісню просто з перших нот", - пишуть в коментарях до відео.

Відзначимо, що раніше в одному з інтерв'ю Винник розповів, що не проти, якщо його бек-вокалістка Таюне почне сольну кар'єру, він навіть готовий допомагати їй у цьому. "Я буду робити все, щоб у неї був свій репертуар, альбом, щоб вона могла заробляти на цьому терені", - заявив Винник.

Нагадаємо, Головну музу Олега Винника показали в мережі, надихає на Хіти: "Яка прекрасна!".

Як повідомляла Politeka, Олег Винник показав, хто робить його щасливим: "Ти – любов".

Також Politeka писала, що Олег Винник готується покинути Україну, що відомо: "Шалене кохання".