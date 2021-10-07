Відомий виконавець, колишній соліст "Время и Стекло", Олексій Завгородній (Позитив), показав легендарне місце, де був з колишньою колегою Надею Дорофєєвою.
Десять років Позитив разом з Надею Дорофєєвою виступали разом у групі "Время и Стекло", повідомляє Politeka.net. У минулому році група розпалася. Зараз артистка будує сольну кар'єру, а її колишній колега виступає в групі "MOZGI".
За час існування у гурта з'явилася маса фанатів, і цінні будь-які спогади колишніх учасників.
Так, Позитив у своєму недавньому сторіс в Інстаграм розповів про місце, де він був з Надею Дорофєєвою. Як виявилося, в ньому багато років тому пройшла перша фотосесія "Время и Стекло".
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"Тут історичне місце. У цьому місці була перша фотосесія групи "Время и Стекло". І зараз я кину фотки, посмієтеся", - повідомив Позитив.
На кадрах юні Надя і Олексій постали в різних образах і позах.
Зазначимо, причиною розпаду колективу стало бажання Наді Дорофєєвої почати сольну кар'єру. Про це розповів продюсер Потап в інтерв'ю передачі «Зірковий шлях».
За його словами, Дорофєєва дозріла на те, щоб виступати сольно, а Позитив - відмінний композитор і автор, тому їм потрібно було розвиватися і змінюватися.
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