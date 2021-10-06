52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес як і раніше виглядає не гірше, ніж 18 років тому на своїх концертах.
Знаменита виконавиця нещодавно на концерті виконала свою давню пісню і повторила танець, якому вже більше 18 років. Причому артистка виглядала досить молодо в чорно-золотому костюмі і змогла довести, що вона в хорошій формі.
"Через 18 років та ж дівчина з тими ж рухами, що і у неї» - сказано в підписі до нового відео.
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"18 років потому, і вона така ж любов; це була моя улюблена пісня і виконання; обожнюю це; обожнюю це! 😍 ; Ух ти! Вона приголомшлива!; Спасибі, ви прекрасна; сильна рухливість і маневреність; забула про старіння давно; шикарна танцівниця, рухи хижачки; неможлива жінка».
Також на фан-акаунтах з'явилися кращі фото Лопес, зроблений під час останніх зйомок. Артистка вирішила взяти участь у випуску дизайнерського взуття і заодно нагадати про себе. Так, Дженніфер постала перед фанатами відразу в декількох протилежних образах і засвітила фігуру.
Бездоганний прес, підтягнута шкіра без зморшок і доглянуте обличчя здивували шанувальників, адже артистка зовсім не виглядала на 52.
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