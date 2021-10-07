Солістка групи Go_A Катя Павленко розповіла, що росла без батька, а потім і зовсім залишилася на вулиці

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка, солістка групи Go_a Катя Павленко в програмі "ЖВЛ" розповіла, що її дитинство було важким, вона росла без батька. Сім'я майбутньої зірки була дуже бідною, а сама Катя стала замкнутою і сором'язливою, вона не знала батьківської любові.

Як виявилося, батько пішов від матері, коли майбутній співачці не виповнилося й року. Її ростили бабуся з дідусем, адже мама весь час пропадала на роботі, щоб хоч якось забезпечувати сім'ю.

Зі своїм батьком Павленко познайомилася вже в юності - коли їй було 17 років вона вирішила, що готова зустрінеться зі своїм батьком.

"Коли мені було 17 років, я подумала, що вже досить доросла і можу туди поїхати. І я поїхала, познайомилася з його сім'єю. Там виявилося, у мене два брати ще є, татові сини", - поділилася Катя.

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