Відомий телеведучий проектів "Україна має талант" і "Холостяка" Григорій Решетник показав свою маленьку копію.

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є зіркою телеканалу "СТБ". Він є ведучим проєктів "Холостячка" і "Україна має талант". У Григорія є дружина - Христина. Вони є зразковою парою в українському шоу-бізнесі, їх шлюб тримається вже понад 10 років. У них є троє синів - Іван, Дмитро та Олександр.

Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, на початку цього року у Григорія Решетника й у його дружини Христини народився третій син - Олександр. На кадрі телеведучий показує, на кого схожий їхній молодший син.

"Люблю вас", — зізнався в почуттях дружині та синові Григорій Решетник.

Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.

Раніше повідомлялося, ведучий "Холостячки" Решетник в елегантному костюмі переплюнув Деніела Крейга: "Наступний 007"

Також, ведучий "Холостячки" Решетник поділився важливим моментом, який пережив з сином: "Вперше в житті!"

Politeka розповідала, Решетник збентежив поведінкою на сцені "Україна має талант", Притула теж не стримався: "Прем'єра"