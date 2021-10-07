Відомий телеведучий проектів "Україна має талант" і "Холостяка" Григорій Решетник показав свою маленьку копію.
Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є зіркою телеканалу "СТБ". Він є ведучим проєктів "Холостячка" і "Україна має талант". У Григорія є дружина - Христина. Вони є зразковою парою в українському шоу-бізнесі, їх шлюб тримається вже понад 10 років. У них є троє синів - Іван, Дмитро та Олександр.
Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, на початку цього року у Григорія Решетника й у його дружини Христини народився третій син - Олександр. На кадрі телеведучий показує, на кого схожий їхній молодший син.
Трагедія в родині Кіркорова, батько артиста зважився розповісти подробиці: "Встигли дати їй ім'я"
Помер відомий синоптик, прогнози якого читали всі українці: "Він не встиг..."
Віктор Павлік з новою родиною вилетів з України: "Я не можу передати словами..."
Переможниця "Голосу країни" Муха чесно відповіла, чи був у неї роман з Даном Баланом: "Досі обговорюють"
Суддя "Танців з зірками" Кухар несподівано заговорила про відхід: "Буду сумувати"
"Люблю вас", — зізнався в почуттях дружині та синові Григорій Решетник.
Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.
Раніше повідомлялося, ведучий "Холостячки" Решетник в елегантному костюмі переплюнув Деніела Крейга: "Наступний 007"
Також, ведучий "Холостячки" Решетник поділився важливим моментом, який пережив з сином: "Вперше в житті!"
Politeka розповідала, Решетник збентежив поведінкою на сцені "Україна має талант", Притула теж не стримався: "Прем'єра"