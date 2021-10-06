Знаменита українська співачка Тіна Кароль показала, як виглядає без сценічного образу і макіяжу в реальному житті.
Тіна Кароль на сцені постійно з'являється в дизайнерських нарядах, вартість яких іноді перевищує двісті тисяч гривень. Для модних фотосесій артистка також вибирає вельми незвичайні образи.
Однак в реальному житті Кароль віддає перевагу досконалий мінімалізм, не женеться за модою і не обмежує себе одним стилем. Причому завжди зірка поза роботою може бути помічена без косметики.
Оскільки в повсякденності зірка турбується за стан своєї шкіри і постійно доглядає за собою, даючи шкірі відпочити від косметики. Без фільтрів Тіна нещодавно також показала обличчя поблизу.
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Розпустивши волосся, артистка спокійно позувала пере камерою і покрутилася з боку в бік без награної посмішки.
До слова, артистка вже не раз розповідала, що не забуває про спорт навіть при насиченому графіку. Артистка часто ходить на заняття пілатесом, стретчингом і йогою — це її обов'язкова програма для підтримки себе в ідеальній формі.
Не так давно зірка розповіла, що цілком спокійно може стрибати на скакалці до сорока хвилин без перерви, а далі їй вже дещо складно. Кароль опублікувала в сторі кадри з занять йогою. А з недавніх пір Тіна також захоплюється розслаблюючій медитацією, під час якої їй доводиться стояти на цвяхах.
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