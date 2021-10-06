Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, показала своїх дітей і дала пораду, яка повинна допомогти в житті.

Анна Саліванчук стала завойовувати популярність після зйомок у серіалах "Свати", "Одного разу під Полтавою" та інших, повідомляє Politeka.net.

Актриса поєднує роботу з вихованням двох синів, а також з веденням сторінки в Instagram. У своєму акаунті зірка спілкується з шанувальниками і дає важливі поради. Як і в новому пості.

Артистка показала дітей, а в пості підказала, як кардинально змінити життя.

"Вчіться бачити в своєму житті прекрасне і його стане набагато більше.

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"Навчіться любити те, що є. ❤️

Дозвольте собі бути тими, ким ви є зараз і станете краще.

Дозвольте собі не боятися пробувати щось нове.

Дозвольте собі нарешті бути щасливою просто так, без причин!

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І спостерігайте, як змінюється світ навколо вас". - написала артистка.

За п'ять годин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Правильно сказано. Золоті слова", " Вау ! Супер ! 👏👏👏😍😍😍😍", "Ой які утютюшки", " ви ж щаслива мама на світі😍 🔥❤", " люблю вас❤", "чорно-біле фото ... просто бомба !!!", "Як мені подобається чорно-білі фото❤️", - написали користувачі Мережі.

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