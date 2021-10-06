Український спортсмен, чемпіон Олімпіади 2020 в Токіо, Жан Беленюк здивував заявою в Instagram про свою золоту медаль. Думки в мережі розділилися.

Жан Беленюк цього року брав участь в Олімпіаді, і в результаті привіз єдину золоту медаль для України, передає Politeka.net.

Спортсмен в новому пості Instagram вирішив поділитися своїми думками про зароблену нагороду.

"Друзі, хочу зробити добру справу!",- почав Жан Беленюк, зазначивши, що медаль стала честю і гордістю нашої країни.

"Ще я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці.

Думаю, провести аукціон і продати її, а всі виручені гроші, передати на благодійну допомогу хворим дітям!",- поділився спортсмен, запитавши думки в українців з приводу того, чи варто "позбавлятися" нагороди.

Користувачі Мережі стали обговорювати питання в коментарях:

"Давай !)!", "Ця нагорода ні для кого не матиме таку цінність, як для тебе самого 🏆 вона може стати стимулом і мотивацією для твоїх дітей і тебе самого", "краще просто зробити фонд і зібрати гроші. А це твоя кров і піт за довгі роки!🙌 ", "Це дуже хороший вчинок я пишаюся вашим рішенням 🔥","Жан, за такі благородні думки, ти більше ніж чемпіон!!!", "Жан, не треба її продавати ... Це результат твоєї наполегливої роботи протягом усього життя ... Ти її продаси, зробиш людям добро - але сам залишишся в порожнечі. Всім не догодиш, але собі точно варто".





