Український спортсмен, чемпіон Олімпіади 2020 в Токіо, Жан Беленюк здивував заявою в Instagram про свою золоту медаль. Думки в мережі розділилися.
Жан Беленюк цього року брав участь в Олімпіаді, і в результаті привіз єдину золоту медаль для України, передає Politeka.net.
Спортсмен в новому пості Instagram вирішив поділитися своїми думками про зароблену нагороду.
"Друзі, хочу зробити добру справу!",- почав Жан Беленюк, зазначивши, що медаль стала честю і гордістю нашої країни.
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"Ще я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці.
Думаю, провести аукціон і продати її, а всі виручені гроші, передати на благодійну допомогу хворим дітям!",- поділився спортсмен, запитавши думки в українців з приводу того, чи варто "позбавлятися" нагороди.
Користувачі Мережі стали обговорювати питання в коментарях:
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