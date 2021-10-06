Дмитро Монатік засвітився в палкому поцілунку з копією Наді Дорофєєвої, її чоловік Володимир Дантес відреагував на знімок.

Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік є успішним українським співаком. Він починав свою кар'єру з популярних проектів на телебаченні, де йому стверджували, що у нього немає таланту. Через кілька років Дмитро прославився на всю країну завдяки своїй роботі.

Так, цього разу Ірина Монатік оприлюднила архівний знімок на своїй сторінці в Instagram. На знімку багаторічної давності вона разом зі своїм чоловіком Дмитром Монатіком застигла в пристрасному поцілунку, під час подорожі в США.

"Перший поцілунок в США з ❤️🔥 @monatik_official скоро повторимо?😘 🥰 Дякую Instagram за архів", — подякувала Ірина Монатік.

У коментарях буквально всі шанувальники побачили схожість на цьому фото її з популярною співачкою Надею Дорофєєвою. Навіть чоловік співачки Володимир Дантес відреагував на фото.

"Я подумав, що це Надя Дорофєєва", - написав Дантес.

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