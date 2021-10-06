Відомий дизайнер Андре Тан покрасувався в ліфті найдорожчого готелю Дубая і показ фото.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український дизайнер Андре Тан, який нещодавно розлучився з дружиною, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Нещодавно кутюр'є відправився в Дубай, звідки поспішив похвалитися в мережі яскравими кадрами з елітного готелю.

Цього разу Андре виклав у сторіс також кумедне фото, зроблене в дзеркало ліфта в готелі. На знімку він постав в стильному літньому вбранні - на ньому зелені картаті шорти і вільна світла сорочка з короткими рукавами. Доповнюють образ стильні темні окуляри і модна кепка на голові, в руці він тримає плетену пляжну сумку. "Поїхав на роботу", - підписав сторіс Андре Тан.

Відзначимо, що дизайнер також показав вражаючі кадри з готелю – фасад, басейн і свій десерт. Схоже, він відмінно проводить час в одному з найпопулярніших готелів Дубая.

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