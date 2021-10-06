Зірка популярного шоу про подорожі "Орел і решка" і відома співачка Мішель Андраде показала себе в незвичайному образі, Шанувальники не оцінили.

Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Дівчина отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проєктах, і незабаром стала підопічною українського продюсера Потапа. Також, вона є провідною популярної програми "Орел і решка".

Так, цього разу співачка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка з'явилася в стильному образі. На ній короткий топ і широкі джинси на широкій талії. Також свій образ вона доповнила спортивною курткою і кепкою.

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Обіцяю, буде🔥", - заінтригувала Мішель Андраде.

Шанувальники залишили безліч приємних компліментів для артистки: "Стильна", "Красуня", "Не расчерепашивайся у відкриту ні вдень не вночі. Не твоє це, Мішелька, не втрачай себе", "Я думав я бачу справжню Мішель".

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