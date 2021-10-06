Діти артистів Алли Пугачової і Максима Галкіна повеселилися вдома і здивували своїми розвагами фанатів.

Як відомо, в 2013 році Алла Пугачова і Максим Галкін стали батьками двійнят – Гаррі і Лізи. Пара довго приховувала цю новину, але через деякий час розповіла, що вирішила завести дітей, яких їм виносила сурогатна мати.

Дітям пара не відмовляє і завжди багато з ними займається, грає і возить на відпочинок. Якийсь час тому Галкін навіть вирішив показувати дітлахів в мережі, щоб припинити полювання за ними "папараці".

Тепер в мережі є безліч фан-акаунтів, які розмішають різні матеріали з сім'єю.

"🔥їм ніхто не потрібен (з друзів), їм і так добре з один одним! Дуже дружні, люблячі і шанобливі один до одного!!! Респект Батькам!!; Природа не відпочила ні на Христині, ні на Лізоньку і Гаріку, ні на онуку Микиті!😍 ; мені подобається що вони завжди грають разом; які прекрасні діти у вас, Алла Борисівна!; Приколісти!!! Веселуха!!",- пишуть фанати.

Відзначимо, подружжя нерідко запрошують до себе в гості друзів і колег. Максим Галкін опублікував відео недавньої посиденьки у себе вдома з Лаймою Вайкуле, Олегом Газмановим, Валерієм Леонтьєвим та іншими.

Під час прощання Лайма Вайкуле подякувала за гостинність і раптово зайшла тема про дружбу. За словами присутніх, вони давно ладнають.

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