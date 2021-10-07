Відома артистка Крістіна Орбакайте показала кадри з публічного виходу, на яких позує в новому образі.

Як повідомляє Politeka.net, відома російська співачка і актриса Крістіна Орбакайте, яка є дочкою Примадонни Алли Пугачової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу 50-річна зірка поділилася в мережі свіжими фото зі свого публічного виходу - вона побувала закритому показі шоу в театрі-кабаре.

На нових фотографіях Христина з'явилася в незвичайному образі - на ній облягаюча кофта з комірів і пишна чорна спідниця до п'ят, і все це фарбовано масивним золотистим намистом на шиї. Волосся артистки зібране у високий тугий пучок, а її обличчя виглядає молодшим і підтягнутим, на ньому яскравий макіяж.

У підписі до фото Орбакайте розповіла про захід, який відвідала, а фанати тут же почали коментувати знімки: "Одне обличчя з мамою", "Зараз ви з мамою взагалі стали схожі зачісками і кольором волосся", "Ви краща за всіх!", "Як завжди, чудова", "Дві красуні", "Дуже красива", "Христина, ви така стильна".

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