Відомий виконавець, колишній соліст "Время и стекло", Олексій Завгородній (Позитив) насмішив Надю своїми обіймами.

Надя Дорофєєва і Олексій Завгородній десять років працювали в одній групі. Причому артисти настільки здружилися, що вважаються не просто колегами. Навіть зараз у них як і раніше один продюсер – Потап.

Надя і Олексій часто зустрічаються в студії, підтримують один одного на концертах і іноді з'являються у один одного на виступах. Зворушливе ставлення один до одного помічали і фанати колишніх учасників групи.

Цього разу Позитив розсмішив Надю своїми обіймами. Він вхопився за її ногу і зробив вигляд, що розплакався і не хоче відпускати.

"Льоша! Скучив» - пише Надя під новими кадрами. Як можна помітити, Надя, Олексій і Потап знову зустрілися в студії для запису нових напрацювань.

Зазначимо, Олексій починав свою кар'єру з підліткового віку. За цей час у співака з'явилося не тільки багато шанувальників, але і хейтерів. Однак Олексій знає, що відповідати своїм недоброзичливцям. На новому відео в програмі ЖВЛ співак висловився про неприємну ситуацію.

Зокрема, у Завгороднього поцікавилися, чому він завжди на другому плані - спочатку Надя Дорофєєва, тепер він у групі у Потапа.

"По-перше, Надя-дівчинка, а я - хлопець. Потап просто більше мене, можливо, він видніше, а я трошки худіше, трошки молодше. І ніколи я б не помітив, що я на другому плані - у мене такого відчуття немає", - заявив Завгородній.

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