Співачка Юлія Саніна обожнює експерименти із зовнішністю і часто змінює образи, все більше вражаючи фанатів

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу Зоряна красуня в черговий раз продемонструвала свої експерименти із зовнішністю, поставши в новому образі.

На знімку, який Юля виставила в мережі, її можна побачити в образі Рожевої пантери, як вона сама себе назвала. Перед камерою зірка з'явилася в стильних чорних брюках з цікавими вирізами і короткому рожевому топі оксамитової фактури, поверх якого накинула рожевий піджак оверсайз. Волосся співачки тут ніжного лілового відтінку, вони розпущені і випрямлені, а на її обличчі осінь яскравий макіяж.

У підписі до фотографії Саніна написала: "Pink panther". А шанувальники тут же почали коментувати фото артистки, засинаючи її компліментами: "Рожевий і чорний вам дуже личать", "Юлі так пасує рожевий колір", "Супер", "Дуже красива, як відірвати очі?", "Шикарний образ", "Нереальна", "Вогонь", "Дуже красива дівчина".

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