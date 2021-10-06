Відомий телеведучий Григорій Решетник спантеличив фанатів новим фото в соцмережі.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий, ведучий шоу "Холостячка" і "Україна має талант" Григорій Решетник часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. А цього разу шоумен здорово спантеличив і навіть заінтригував фанатів, виклавши нове фото свого обличчя.

На знімку перекошене чи то від подиву, чи то про люті обличчя Григорія можна побачити крупним планом. Він зображений на темному тлі в світлій сорочці з піднятими руками, а його обличчя змінилося від емоцій на ньому.

У підписі до фото Решетник не тільки не пояснив цей кадр, але ще і заінтригував: "Що? Як думаєте, що?". Користувачі тут же почали коментувати знімок, запитуючи ведучого, що сталося: "Гриша, перестань, ми всі на взводі!", "Знову вагітні?", "Четверта дівчинка", "Теща приїхала?", "Для мене вистачить новин!", "Гриша дізнався хто буде третя холостячка і жахнувся!", "Черговий проект", "Розбив телефон?", "Знову вагітна".

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