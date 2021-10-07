Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк), родом з України, розповіла, який подарунок приготувала шанувальникам, поставши в красивому образі на відпочинку за кордоном.

Популярна співачка полетіла в Об'єднані Арабські Емірати, звідки радує новими знімками і не тільки, передає Politeka.net. Нещодавно співачка випустила нову пісню українською мовою "Бачила", однак це не єдиний сюрприз для фанатів.

У своєму новому пості Instagram Ані Лорак розповіла, що готує альбом, і поки набирається сил на відпочинку.

"Перезавантаження перед важливим творчим етапом❣️Зовсім скоро новий альбом...💥

Ви готові?",- написала зірка, підкріпивши теплим фото.

Артистка постала в красивому образі з топом і брюками.

За 50 хвилин публікація зібрала майже 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ми завжди в позиції "повна готовність"!!! З нетерпінням чекаємо нової музики від Вас, наша Діва ! Цей альбом точно повинен стати хітом! ❤ ️ 🔥 ", "Яка ж красива!!! Інтрига... коли ж новий альбом?🥰 у листопаді?", "Шикарна😍 Кароліночка, відпочивайте🙏🏻❤️ заряджайтеся теплом і сонечком😍 а ми з нетерпінням будемо чекати прем'єр😍", "Кароліна, ви супер😍 я вас обожнюю з дитинства🙂", "А фігура взагалі стільки років - нереальна 😍".

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