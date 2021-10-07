Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва показала відео із закулісся шоу "Маскарад".

Як повідомляє Politeka.net, відома українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва нещодавно стала учасницею шоу "Маскарад". Зірка вийшла на сцену в масці кішки, і детективи швидко її розгадали. Тепер же у своєму Instagram спортсменка вирішила показати закулісся загадкового шоу, зокрема, як створювали її котячий образ.

На кадрах, які показала Лілія, можна її побачити в облягаючому вбранні з цікавим блискучим декором, який підкреслив витончені форми гімнастки. Також на відео є кадри, де на обличчя зірки наносять спеціальний грим, а в кінці на голову надягають маску.

У підписі до публікації Подкопаєва поділилася своїми емоціями від участі в шоу: "Найзагадковіше шоу країни "Маскарад" @maskarad_1plus1. Завжди цікаво побачити закулісся і відкрити секрети: як проходив знімальний процес, унікальні наряди і зйомки в умовах надсекретності, костюми фантастичних героїв, які змінюють голоси і вгадувати хто є хто! Емоції, зазвичай, через якийсь час проходять. Але те, що вони зробили – залишається".

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