Переможниця шоу "Холостяк-10", екс-гімнастка Даша Ульянова, похвалилася натуральною красою без макіяжу і звернулася до своїх підписниць.

Даша Ульянова завоювала велику популярність в Україні після своєї перемоги на шоу "Холостячка", пише Politeka.net. Зараз на Instagram красуні підписані 283 тисячі користувачів мережі.

У своєму Instagram Даша не тільки хвалиться зовнішністю, але і розповідає про важливі етапи свого життя.

Так, днями стало відомо, що колишня гімнастка вирішила продовжити кар'єру на телебаченні і стала ведучою на одному з музичних каналів.

А в новому пості зірка показала, як виглядає без макіяжу й в простому одязі. Даша розповіла, що приготувала для своїх підписниць багато цінних подарунків.

"Дівчатка, дуже хочу вас порадувати, тому приготувала сюрприз🤫", - написала красуня з посмішкою на обличчі.

За годину публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі Мережі писали приємне на адресу переможниці "Холостяка".

"Клас❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Боже і ти туди ж", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Дашу Ульянову на шоу "Холостяк" вибрав герой програми, пілот Макс Михайлюк. Пара розлучилася через те, що у чоловіка був інтимний зв'язок з іншою учасницею проекту.

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