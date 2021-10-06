Переможниця шоу "Холостяк-10", екс-гімнастка Даша Ульянова, похвалилася натуральною красою без макіяжу і звернулася до своїх підписниць.
Даша Ульянова завоювала велику популярність в Україні після своєї перемоги на шоу "Холостячка", пише Politeka.net. Зараз на Instagram красуні підписані 283 тисячі користувачів мережі.
У своєму Instagram Даша не тільки хвалиться зовнішністю, але і розповідає про важливі етапи свого життя.
Так, днями стало відомо, що колишня гімнастка вирішила продовжити кар'єру на телебаченні і стала ведучою на одному з музичних каналів.
А в новому пості зірка показала, як виглядає без макіяжу й в простому одязі. Даша розповіла, що приготувала для своїх підписниць багато цінних подарунків.
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"Дівчатка, дуже хочу вас порадувати, тому приготувала сюрприз🤫", - написала красуня з посмішкою на обличчі.
За годину публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі Мережі писали приємне на адресу переможниці "Холостяка".
"Клас❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Боже і ти туди ж", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Дашу Ульянову на шоу "Холостяк" вибрав герой програми, пілот Макс Михайлюк. Пара розлучилася через те, що у чоловіка був інтимний зв'язок з іншою учасницею проекту.
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