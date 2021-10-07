У мережі назвали ними запрошеної судді шостого ефіру "Танців з зірками", нею стане колишня учасниця шоу Юрія Саніна.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна стане четвертою запрошеною суддею шостого ефіру шоу "Танці з зірками". Новину про це повідомили на сторінці проекту в Instagram.

"Запрошеною суддею на шостому ефірі стала Юлія Саніна. Співачка і учасниця минулого сезону шоу "Танці з зірками" допомагатиме нашим суддям оцінювати пари! Як тобі така новина? Поділися в коментарях", - йдеться в повідомленні на сторінці шоу, до якого додали ще й яскраве фото співачки.

Користувачі почали активно обговорювати цю новину в коментарях: "чекаю з нетерпінням!", "Краща", "Новина приголомшлива", "Люблю Юлю, але шкода, що так і не залишили Ілону до кінця сезону", "Яка хороша новина!", "Ну нарешті, хто буде дивитися тільки цей ефір?", "Чудовий вибір", "Хоч щось хороше на танцях", "Нарешті нормально буду ефір дивитися", "Вау, відмінна новина. А виступ Юлі теж буде?", "Яка шикарна новина", "Моя красива і талановита", "Прекрасна новина".

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss показала, як змінилася за 10 років: "Не могла повірити...".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss поруч з чоловіками прикувала погляди до ефектного вбрання: "Прекрасний привід...".

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss з новим кольором волосся і яскравим макіяжем вразила зовнішнім виглядом: "Занадто".