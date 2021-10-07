Відома українська співачка Тіна Кароль показала, як утеплилася на осінь.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно заінтригувала шанувальників новим альбомом, часто радує фоловерів яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу в сторіс артистка продемонструвала кадрами, як стильно утеплилася на осінь.

На людях Тіна з'явилася в короткому чорному пальто з незвичайними гудзиками і коміром, під яким у неї темне плаття. На ногах артистки тонкі темні колготки і туфлі на шпильках, які підкреслюють стрункі ноги. Її волосся розпущене в незвичайній об'ємній укладанні, а на обличчі легкий стриманий макіяж. Кароль ніяк не підписала свої сторіс.

Відзначимо, що раніше Тіна вразила шанувальників яскравими і навіть відвертими фотосесіями, якими підігрівала інтерес до свого нового альбому. Співачка натякнула, що вже зовсім скоро фанати побачать і почують її нове творіння.

Нагадаємо, Кароль ефектно розпустила волосся, і показала обличчя крупним планом: без зайвих прикрас і макіяжу.

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