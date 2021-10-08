Відома співачка і модель Даша Астаф'єва розбурхала мережу новою фотосесією на рибалці.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і модель Даша Астаф'єва, яка свого часу підкорила Playboy, часто радує шанувальників яскравими фото і відео на своїй сторінці в Instagram. Так, того разу спокуслива красуня поділилася дивовижними кадрами з рибалки, на яку прийшла у відвертому образі.

На кадрах Даша позує на причалі з вудкою в руках. До слова, у своїх інтерв'ю співачка не раз говорила про те, що риболовля її хобі, так що тепер схоже вирішила поєднати два своїх захоплення – риболовлю і відверту фотосесію. Перед камерою зірка позує у вузькому чорному боді, на її руках довгі темні рукавички, а на ногах спокусливі панчохи. Цей наряд підкреслив струнку фігуру і апетитні форми красуні.

Шанувальники просто в захваті від нової фотосесії Астаф'євої, її засипають компліментами і дотепними коментарями: "Тепер я розумію чому мужики так люблять риболовлю, там ось такі русалки", "Клює по-особливому", "Починає подобатися рибалка", "Красиво", "Рибалка вогонь", "Господи, навіть я її хочу", "Оце так рибалка!", "Ви дуже красива", "Рибальський костюм, що треба", "Рибалка походу вдалася не тільки у Вас", "Кішка на рибалці", "Це просто дуже красиво", "Ого, риба зловила Дашу".

Нагадаємо, Астаф'єва полонила млосним видом біля басейну в мініатюрному боді: фото.

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