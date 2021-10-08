Відома 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно дала великий концерт вперше за довгий час, багато часу проводить за підготовкою до виступів.

Кілька днів тому популярна виконавиця провела довгоочікуваний концерт, на якому постала у всіляких розкішних дизайнерських нарядах. Родзинка образів Лопес в її любові до блискіток і стразів, а також незмінним акцентів на пишних формах.

Оскільки Лопес пишається своєю фігурою, вона не упускає можливості продемонструвати її у всій красі. Чорний боді із золотою вишивкою на декольте, чорний комбінезон з такою ж вишивкою і балахон з безліччю дорогоцінних каменів і унікальним принтом були найбільш запам'ятовуються серед образів Лопес.

У ролику можна помітити, як зірка приміряє деякі з нових нарядів, щоб подивитися, як вони будуть виглядати на ній під час її виступу. Щоб зробити образ якомога яскравішим, артистка також завдала блиск на шкіру.

Дженніфер часто показує обличчя поблизу, щоб довести - її косметика працює. Бренд Лопес тільки почав випускати свою продукцію, але артистка запевняє, що саме завдяки таким секретам краси вона виглядає зараз так.

«Я хочу, щоб люди знали, що це дуже важливо для мене, що це особисте. Я зробила своє життя краще, зробивши її красивіше, спростивши. А тепер я хочу поділитися тим, що я дізналася, з жінками в усьому світі. Ви хочете знати, як я отримала свою шкіру, як я виглядаю? Ось як», - пише під кадром Дженніфер Лопес.

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