Співачка і актриса Дженніфер Лопес для появи на публіці вибирає найсміливіші і відкриті вбрання.

Виконавиця для виходу в світ вибирає якомога більш яскраві вбрання. Перед камерами Лопес ніколи не закривається і не соромиться, так як впевнена в собі і своїй привабливості.

У 52-роки знаменитість довела, що можна виглядати помітно молодше і не захоплюватися при цьому пластикою. Лопес доводить, що секрет її догляду за собою виключно в завзятості-вона багато стежить за шкірою, багато тренується і позбулася шкідливих звичок.

Як можна помітити, на публіці Дженніфер також робить акцент на своїх формах, тоді як в реальному житті просто носить те, що подобається і надягає прості спортивні костюми. У дизайнерському комбінезоні ж зірка виглядала дуже ефектно.

Як можна помітити, оскільки Лопес хоче довести, що в 52 роки можна виглядати молодше звичайного, вона також додає різні фарби в образи – одягає короткі сукні, вибирає дизайнерські костюми, що не будуть приховувати тіло, або ж просто робить акцент саме на своїх формах.

Раньше Дженніфер вдалося вразити зовнішнім виглядом на прогулянці. Артистка добре утеплилася, з'явившись на вулиці в шубі "Тедді", черевиках на шнурівці в тон і вузьких джинсах темно-сірого відтінку. Звично зав'язані волосся в пучок і сонцезахисні окуляри завершили осінній образ знаменитості.

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