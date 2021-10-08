Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик розповіла, яка пора року їй ближче. Зірка влаштувала фотосесію на вулиці, насолоджуючись проведенням часу.

Лілія Ребрик вважає, що найкраща прикраса жінки - гарний і позитивний настрій, пише Politeka.net. За словами зірки, це і є її головний б'юті-секрет, для неї важливі щасливі очі, діти і посмішка, і оточуючі це помічають.

На нових фото зірка виглядала чудово саме завдяки своєму позитиву і яскравій посмішці. Здавалося, артистка насолоджується проведенням часу.

Фото Ребрик розмістила кадри, на яких вона позувала на вулиці в блакитному светрі.

"Таку осінь я люблю ... 🍂

А можна і далі без дощів і туману? 😉", - написала телеведуча.

За годину публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Ви, як завжди, неперевершена !!) ", "Як вам личить блакитний 💙 дуже гарна 🔥", "будь ласка, дайте посилання на хороший светрик", " шикарна жінка. Я люблю", " хороша ❤️", " Ну просто неймовірна 😍", " холодний вітер👏 👏 👏 👏 👏"," як вам личить небесно-блакитний😍", " з фізики не вийде. До вихідних погода зіпсується", " Розумниця моя, звичайно. Вай, молодець, красуня. Ні, ну просто красивий Ти ангел❤️", - написали користувачі Мережі.

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