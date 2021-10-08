Співачка Злата Огневич, яка стала новою "Холостячкою" у другому сезоні, взяла участь у новій оригінальній фотосесії, чим привернула увагу до себе шанувальників.

Кілька днів тому Огневич розповіла про вбрання, які їй довелося приміряти для нової зйомки. До виходу нової композиції з кліпом Злата вирішила показати невелике промо.

У короткому ролику Огневич привернула увагу пристрасним чином з чорним боді і відкритому верхом. Класична укладка з хвилями і вечірній макіяж завершили трохи зухвалий і сміливий лук співачки.

"Просто Перший ти назавжди забув, що таке щастя безгрішне. Завтра!"- пише під відео Злата.

Шанувальники були здивовані сміливим образом і відразу прокоментували ролик:

"Ви така красива😍 🤗; дуже добре👍; шикарна і без слів; красива дівчина!🌹 ; Чекаю з нетерпінням😍; захоплююся красивими жінками і точно знаю, зможу і я; ось це запалила вогонь🔥 😍; красиво!🔥 ; Як же я чекаю завтрашнього дня, щоб в дорозі до лікаря слухати цю пісню❤❤; красива, ніжна, пристрасна🔥; златик-ти еталон смаку і стилю!».

Злата стала популярною співачкою України, а також виступала на Євробаченні, де посіла третє місце. Огневич після цього перемогла в шоу" Маска", а тепер вирішила спробувати знайти любов в проекті"Холостячка".

На новому фото Огневич позувала в червоній сукні і з ременем на талії. Злата в такому вигляді гуляла по Добропарку, який знаходиться під Києвом. Зірка опублікувала кілька фото, демонструючи розкішну фігурку.

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